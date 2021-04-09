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Haberler İzmir Yanlışlıkla üç doz aşı yaptılar

Yanlışlıkla üç doz aşı yaptılar

Yanlışlıkla üç doz aşı yaptılar

9.4.2021

İZMİR Menderes'te yaşayan Ganime Kaynakçı (67), yanlışlıkla 3. doz aşı vurularak tarihe geçti. Kaynakçı, 2. doz aşısını olduktan sonra meydana gelen alerjik tepkime nedeniyle aile sağlığı merkezine gitti. Kaynakçı'ya alerji iğnesi vurulmasına karar verildi. Kaynakçı, tedavi için beklerken içeriye giren hemşire soru sormadan bir doz aşı vurdu. Ağır halsizlik yaşayan Kaynakçı'nın yanlışlıkla 3. doz aşıyı vurulduğundan ertesi gün haberi oldu.
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