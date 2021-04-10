FETÖ’nün kadim abisine 17 yıl hapis

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kendisine isnat edilen suçlamaları reddeden Bekmezci, "Eğitim işlerinin idari heyetinde bulundum. Kazakistan'da okul açma işleriyle uğraştım" dedi.

SANIK avukatları ise Bekmezci'nin alzaymır hastası olduğunu savunarak verilecek kararı dahi anlamayacağını ifade ederek tahliyesi talep etti. Mahkeme heyeti, Bekmezci'ye "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bekmezci'nin FETÖ elebaşı Gülen'e bağlı birkaç kişiden oluşan 'ilk mütevelli' grubunda yer aldığı iddia edilmişti.