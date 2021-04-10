Heykel sayacak firma aranıyor

CHP'li belediyelerin gündeminden heykel bir türlü düşmüyor. Yeni Asır'ın İzmir'de belediyelerin heykel yapma yarışını gündeme getirdiği dünkü "Heykelci zihniyet İzmir'e eziyet" manşeti büyük yankı uyandırırken CHP'den yine çok konuşulacak bir adım geldi. İzmir'de bu dönem seçilen başkanlar da kendilerinden öncekiler gibi heykel yapımına hız verirken bunlarla yetinmeyen CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, "Yok artık" dedirtecek bir icraata imza attı. Belediye, İzmir'deki heykel, anıt ve rölyeflerin saydırmak için ihaleye çıktı.

SORUNLAR BEKLİYOR

"İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmet alımı" başlığıyla yapılan ihalede son teklif verme tarihi olarak önümüzdeki Pazartesi günü belirlendi. Daha önce başka kentlerde pek örneğine rastlanmayan "heykel sayım ihalesi"ne çıkılması "CHP, herhalde İzmir'e yaptığı heykel sayısını unutmuş. Sürekli heykel yaparken şimdi de işi gücü bırakıp heykel mi sayacaklar? İzmir'in sorunları dağ gibiyken yapacak başka iş mi yok?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

FOTOĞRAFLANACAK

İhalenin duyurusu, belediyenin internet sitesinde Satın Alma Daire Başkanlığı'nın düzenlediği ihaleler bölümünde yapıldı. Duyuruda ihaleyi düzenleyen birimin Akdeniz Akedemisi Şube Müdürlüğü olduğu kaydedildi. Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yayınladığı ihale duyurusuna göre, İzmir'deki heykeller tek tek sayılıp fotoğraflanacak. İhaleyi alan yüklenici, daha önce yapılan heykel, anıt ve rölyef envanteri çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek. Daha sonra bulunan heykel ve anıtların dökümantasyon tasnifi yapılacak ve sonunda İzmir'de ne kadar heykel, anıt ve rölyef olduğu belirlenmiş olacak.



SU YOK HEYKEL ÇALIŞTAYI VAR

SOYER'İN 14 Eylül 2019'da İzmir'in 7 ilçesinde evlere 10 saat su verilemediği bir dönemde düzenledikleri Uluslararası Heykel Çalıştayı'nı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurması eleştiri konusu olmuştu.



İZMİRLİ SU BASKINLARI İLE UĞRAŞIRKEN HEYKEL ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz 20 Mart'ta İzmir'de iki günlük yağış nedeniyle sel felaketi yaşanırken Buca Belediyesi tarafından yaptırılan gazeteci yazar Bekir Coşkun'un heykelini ziyaret etmişti. Soyer, saldırıya uğrayan heykeli Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte incelemişti. Soyer'in iki gün boyunca su baskınlarına maruz kalan İzmirlileri ziyaret etmemesine rağmen elinde şemsiyeyle heykel görmeye gitmesi büyük tepki çekmişti.

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