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Haberler İzmir İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 öğretim üyesi alıyor!

37 öğretim üyesi alıyor!

Rektörlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 37 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi 37 öğretim üyesi alıyor!

10.04.2021, 10:44

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, başvurular 23 Nisan 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği'nin Madde 8/7'de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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