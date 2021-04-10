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Haberler İzmir İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

'de PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde asayiş ve trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ile terör örgütü içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
DHA

10.04.2021, 21:32

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, 3 Nisan tarihinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün sözde Asayiş ve Trafik birimleri içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli ekiplerin operasyonu sonrası gözaltına alındı. Ekipler 6 Nisan tarihinde ise terör örgütünün içerisinde silahlı olarak çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheliyi diğer birimler ile koordineli olarak yapılan operasyonlarda yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü üyesi olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 2 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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