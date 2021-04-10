Marketteki silahlı soygun kamerada

İzmir'de, film sahnelerini aratmayan olayda, girdiği bir markette tabanca ile kasiyerlere iki el ateş ettikten sonra '3 saniyen var. Hemen kasayı boşalt' diyen soyguncu, paraları alamadan kaçtı. Korku yaşayan iki kadın kasiyer şans eseri yaralanmazken, İzmir polisi 250 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyerek zanlıyı yakaladı. Olay, 24 Mart'ta Bornova ilçesi Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. 25-30 yaşlarında, yüzü maskeli şüpheli, market zincirinin şubesine gelerek sigara almak istediğini söyledi.

"BAK YİNE SAYIYORUM!"

Para arar gibi yaptıktan sonra belindeki tabancayı çıkartan zanlı, kasiyer N.C.'ye (24) doğru bir el ateş etti. Paniğe kapılan kadın kasiyer, korkuyla kasayı açamadı. Silah sesini duyunca diğer mağaza çalışan C.K. (21) kasaların olduğu alana doğru geldi. C.K.'ye doğru silahını doğrultan zanlı, "Yine 3'e kadar sayıyorum. Kasayı açmazsanız ateş edeceğim" dedi. C.K. isimli çalışan da korku ve panikten dolayı kasayı açamadı. C.K.'ye doğru da bir el ateş eden gaspçı, koşarak marketten çıkıp izini kaybettirdi.

Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlının marketten çıkışından itibaren 250 saatlik güvenlik kamera kaydını izleyerek kimliğini tespit etti. Zanlı C.M.Ş. (30) olayın 19. saatinde yakalandı. Emniyette hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan C.M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.