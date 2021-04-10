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Haberler İzmir Torbalı’da çark siyaseti

’da çark siyaseti

Torbalı’da çark siyaseti

10.4.2021

TORBALI Belediye Meclisi'nde Başkan İsmail Uygur'a 800 milyon kredi yetkisi verilmesi yönündeki 3 ayrı önerge tartışma konusu oldu. Gelen tepkiler üzerine CHP grubu çark etti. Belediye Meclis Başkanvekili CHP'li Özkan Yıldız, Uygur'un meclisten istediği kredi çekme yetkisi ile ilgili "Her ne kadar meclise 3 ayrı kredi maddesi getirsek de biz bu kredilerin birini kullanacağız" dedi. Bu sözlere tepki gösteren AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Özgür Erman Çağlar da, "Burada aklımızla alay eder gibi, 3 tane gündem maddesi getirip 'bunun birini çekecektik' denmesini, belediyenin ciddiyetiyle bağdaştıramadığımı üzülerek söylemek istiyorum" dedi.

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