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Haberler İzmir Hemşire yazardan ‘Renksiz Bir Kadın’

Hemşire yazardan ‘

Hemşire yazardan ‘Renksiz Bir Kadın’

11.4.2021

İZMİR'DE bir hastanede endoskobi hemşiresi olan Azra Kaboğlu'nun (23) kitap yazma hayalleri gerçek oldu. Kaboğlu'nun şizofren yaşlı bir erkeğin huzur evinde geçen son günlerini anlattığı "Renksiz Bir Kadın" adlı romanı okuyucuyla buluştu. Kaboğlu, "Renksiz Bir Kadın en son yazdığım eserim. Çevremdekiler ilk yazdığım kitapları bastırmam konusunda ısrarcı olsa da içimdeki his 'Renksiz Bir Kadın'dan yana ağır bastı. Kitap dram türünde. Bir kişi bile kitabımın bir cümlesinde, satırında kendini görebilirse kendime 'başardım' diyebileceğim" dedi.
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