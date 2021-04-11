Maratonİzmir'de Türkiye'deki en iyi derece geldi

Tsegaye Getachew bu performansıyla Türkiye sınırları içinde erkeklerde bugüne kadar koşulan en iyi maraton derecesini elde etti. Böylelikle Maratonİzmir henüz ikinci yılında ülkemizde en iyi derecenin koşulduğu maraton olarak tarihe geçti. 42 kilometre erkeklerde Etiyopyalı Balew Yihunie 2.09.38 ile ikinci, Kenyalı Edwin Kipngetich ise 2.09.41 ile üçüncülüğü elde etti. Yihunie ve Kipngetich'in dereceleri de en iyi ilk üç içerisinde gösterildi. Böylelikle Maratonİzmir'in parkur avantajı ve önümüzdeki dönemde uluslararası düzeydeki rekorlar için uygun bir yarış olduğu ortaya çıktı.

KADINLARDA ZAFER KENYALI MOGES'İN

Kadınlarda Kenyalı Betelhem Moges 2.25.25 ile finiş çizgisini ilk geçen atlet olurken, aynı ülkeden Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.26.21 ile ikinci, Kenyalı Judith Jeptum Korir 2.26.52 ile üçüncülüğü ede etti. Kadın atletimiz Dilan Atak, 2.50.18 ile kendisine sekizinci sırada yer buldu.

İZMİRLİ UFUK'UN BÜYÜK BAŞARISI

Erkekler 42 kilometrede Türk atletler arasındaki en iyi dereceyi İzmir Büyükşehir Belediyesporlu atlet Ufuk Arda, 2.25.39 ile 15'inci olarak yaptı. 1987 doğumlu sporcu, Kenya ve Etiyopyalı atletlerin müthiş çekişmesine sahne olan dev yarışta güçlü rakiplerin arasından sıyrılarak önemli bir aşarı elde etti.