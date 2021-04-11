Salih Amca, 62 yıldır kunduracılık yapıyor

İZMİRLİ 77 yaşındaki Salih Ören, tam 62 senedir doğup büyüdüğü ilçe olan Buca'da kunduracılık yapıyor. Yaşına rağmen hünerli ellerini konuşturup deriye hayat veren Ören, kunduracılık mesleğinde son temsilcilerden biri olduğunu söylüyor. Dükkanda sadece sipariş üzerine çalıştıklarını söyleyen Ören, "Müşteri ayak yapısından, ayaklarındaki sorunlardan bahsediyor. Biz de kişiye göre ayakkabı yapıyoruz. Bizde hazır ayakkabı yok. Hepsi elişi ve deri. Türkiye'nin her yerinden müşterimiz var" dedi.

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