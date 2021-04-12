Asker kaçakları lüks villadaki eğlencede!

İZMİR Bornova'da eğlence düzenlenen bir villaya yapılan baskında 52 kişiye toplam 180 bin 388 lira ceza kesildi. Yakalanan 52 kişiden 3'ünün asker kaçağı olduğu öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimler kapsamında Bornova Kayadibi'de gerçekleştirdikleri kontrollerde bir villada eğlence düzenlendiği tespit edildi. Yapılan baskında 52 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden 180 bin 388 lira idari para cezası uygulandı.