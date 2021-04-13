CHP’de sakıncalı ticaret skandalı

Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi de olan Bornova Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İduğ'un 5393 Sayılı Kanun'un 28. maddesine göre yasak olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi'ne yüzbinlerce liralık mal sattığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi Denetim Komsiyonu'nun AK Partili üyesi Fikret Mısırlı'nın hazırladığı rapora göre, İduğ'un ortağı olduğu İduğ Petrol Ürünleri ve Otomotiv Yedek Parça Sanayi Ticaret Ltd Şti 2019 yılında İZSU'ya 217 bin 884 liralık satış yaptı.



SATIŞIN TESPİTİ YAPILAMADI

İduğ, 14 Nisan 2020'de yapılan ihalede ise, İZSU'dan tek istekli olarak 4 bin 596 liralık yedek parça satış işi aldı. 15 Haziran 2020'de 5 bin 424 liralık fatura düzenledi. Raporunda İduğ'un şirketinin 2019'da aldığı 217 bin 884 liralık hizmet alım işinin önceki denetim döneminde olduğunu belirten Fikret Mısırlı, bu nedenle satışın 4734 Sayılı İhale Kanunu'nun hangi maddesine göre gerçekleştiğinin tespitinin yapılamadığını kaydetti. İduğ'un halen söz konusu şirketin ortağı olduğunu belirten Mısırlı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre meclis üyelerinin görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı buruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremeyeceğini, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağını hatırlattı.

Fikret Mısırlı



ESHOT'TAN 592 BİN LİRA

Raporda yer alan bilgilere göre Büyükşehir bünyesindeki ESHOT da 2020 yılında madeni yağ alım ihalesi düzenledi. İhale yüklenicilerinden Mustafa İduğ'un ortağı olduğu İduğ Petrol Ürünleri şirketi madeni yağ alım hizmetinin bir kısmını üstlendi. Firmaya 29 Ocak-29 Aralık 2020 arasında 10 adet hizmet faturası karşılığı 592 bin 465 lira ödeme yapıldı.

Hüseyin Ünal

HÜSEYİN ÜNAL'A 664 BİN TL

Yeni Asır'ın daha önce ortaya çıkardığı Bornova Belediye Meclisi 1. Başkanvekili ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ünal'ın kendi ismini taşıyan şirketi aracılığıyla ESHOT'la yaptığı ticaret de Fikret Mısırlı'nın raporunda yer aldı. Rapora göre ESHOT Genel Müdürlüğü, 41 adet hizmet faturası karşılığı 664 bin 908 lira hizmet alımını Büyükşehir Şirketler Komisyon Başkanı da olan Hüseyin Ünal'ın kendi adını taşıyan ve genel müdürlüğünü yaptığı şirketten temin etti. Başkan İduğ'un bu rapora ne cevap vereceği merak ediliyor.



BORNOVA BELEDİYESİ'NE DE SATIŞ YAPMIŞ

Bornova Belediyesi'nde de AK Partili meclis üyelerinin hazırladığı denetim raporunda CHP'li bir meclis üyesinin yasak olmasına rağmen belediyeye 2 fatura kestiği görüldü. Raporda ismi belirtilmeyen üyenin aynı zamanda Meclis Başkanvekili olan Hüseyin Aydın olduğu belirtilmişti.



CHP'LİLER OKUTMAK İSTEMEDİ

DENETİM Komisyonu raporları önceki akşamki Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda tartışma konusu oldu. CHP'liler Başkan Tunç Soyer'e sunulan raporlar okunmadan gündem maddesinin geçilmesini talep etti. AK Parti, bu talebe itiraz etti. AK Partililerin ısrarı üzerine Soyer, AK Parti adına raporu hazırlayan Fikret Mısırlı'ya söz vermek zorunda kaldı. Mısırlı da raporda olan maddeleri tek tek anlattı. Mısırlı'nın anlattıklarının CHP grubunda rahatsızlık yarattığı gözlendi.



'BAŞKALARINA DUYURULMAMIŞ KAMU ZARARI OLUŞMUŞTUR'

HÜSEYİN Ünal ile ilgili maddede, idare ve yüklenicinin hizmet alımlarında 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu 28. maddesi çerçevesinde etik davranmadıklarını vurgulayan Fikret Mısırlı raporunda, "İdare yükleniciden zorunlu hizmet alımının dayandırıldığı Otokar-Yüklenici Yetkili Bayisi olması noktasında aralarında yapılan yetkili bayi sözleşmesini istememiştir. Otokar marka araçlarda yedek parça temini yönünden yüklenicinin ne gibi bir ayrıcalığı olduğu anlaşılamamıştır. İdarenin Otokar marka düşük model ve garanti kapsamında olmayan 2012-2016 model araçlar için hizmet alımını serbest piyasadan temini mümkündür. Buna rağmen doğrudan temin yöntemi için hazırlanan idari şartnamede Otokar'dan yetkili servis belgesinin istenmesi, ihaleye katılımda sadece yükleniciye avantaj temin ettiği düşünülmektedir. İdare iddia ettiği yetkili bayi tercihini yaptığı hizmet alımlarında yüklenicinin ihtisas konusu olmayan araçlarda da başka isteklilere duyurmamış, serbest rekabet koşulları oluşmadığı ekonomik açıdan en düşük teklif veren üzerinde bırakılması sağlanmamıştır. Bu nedenle kamu zararı oluştuğu düşünülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Erhan GÜLENÇ