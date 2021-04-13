İzmir için yeni tedbirler! Valilik kararları duyurdu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger idaresinde toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan önemli kararlar çıktı. Koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanlığı talimatlarıyla her geçen gün yeni tedbir kararları alınırken Ramazan ayı için de düğmeye basıldı. Bu doğrultuda İzmir'de Ramazan ayı boyunca uygulanacak tedbirler açıklandı.



İşte İl Hıfzıssıhha Kurulu açıklaması:

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda; 1593 sayılı Kanunun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.



Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler? Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.





Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında artış yaşandığı kamuoyunun malumudur.



Tüm İslam alemi için bireysel anlamda arınma ve yenilenme bilincimizi, sosyal boyutta ise yardımlaşma ve dayanışma duyarlılığımızı gözden geçirdiğimiz bir muhasebe dönemi olan ve milli/manevi duyguların yoğun şekilde tezahür ettiği mübarek Ramazan ayında, öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve uygulamalar toplumsal hareketliliği artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturabilmektedir.



Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü kılınacak ilk teravihle beraber idrak edeceğimiz mübarek Ramazan ayı münasebetiyle aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.



Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine, bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilmesine,

Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilmesine, öte yandan salgının oluşturduğu riskin artırılmaması açısından teravih namazı nedeniyle evler başta olmak üzere çeşitli yerlerde bir araya gelinmemesi gerektiği konusunun vatandaşlarımıza sık sık duyurulmasına,





Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak? Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılmasına ve iftar saatine kadar sadece satış yapılmasına, iftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilmesine,



Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için İlimiz dinamiklerinin değerlendirilmesi ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemlerin alınmasına,



Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınmasının sağlanmasına,



İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayılarının artırılmasının sağlanmasına,





Ramazan ayı boyunca yoğunlaşan mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışların ayrı olarak planlanmasına, fiziki mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilmesine,



Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun artabileceği göz önünde bulundurularak başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalıkların oluşabileceği alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbirlerin alınmasına,



Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgesi ve 30.11.2020 tarih ve 2020/140 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulumuz kararında yer alan her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısına uyulmasına ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilmesine,



Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimlerin arttırılmasına ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemlerin ivedilikle yapılmasına,



İçerisinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla birlikte bir sosyal sorumluluk ayı da olan Ramazan'da toplumsal dayanışma/yardımlaşma duygu ve faaliyetleri en üst seviyeye ulaşmaktadır. Bu doğrultuda Kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanarak dar gelirli vatandaşlarımızın gözetilmesi, başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza her türlü desteğin verilmesi hususunda azami gayret gösterilmesine,





Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu bu süreçte, salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve ülke genelinde günlük vaka sayılarının tekrar düşürülebilmesi için alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geniş katılımlı, etkin, planlı ve sürekli/kesintisiz şekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülmesine,



Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,



Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.