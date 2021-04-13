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İzmir'de '' operasyonu

İzmir'de bir iş yerinde sahte para temin edilerek alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen , 10 günlük takibin ardından para taşınan aracı ve şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Düzenlenen operasyonda, sahte 10 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 'sahte dolar' operasyonu
DHA

13.04.2021, 19:29

İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte 10 bin dolar ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'daki bir iş yerinde sahte para temin edilerek alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 10 günlük teknik ve fiziki takibinin ardından olaya karıştığı ileri sürülen 3 şüpheli ve paraların taşındığı 3 araç ile paraların temin edildiği 1 iş yerini tespit etti.

Bu kapsamda, aracıyla birlikte Bornova'da takibe alınan A.Y., Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi üzerinde durduruldu. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada sahte 10 bin dolar ele geçirilirken, A.Y. ile birlikte olduğu tespit edilen D.K. ve M.A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince masada sergilenen sahte dövizlerle 10 Nisan yazılarak 'Polis Günü'ne atıf bulunuldu.

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