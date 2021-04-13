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Haberler İzmir İzmir'in Ödemiş ilçesinde TMO'nun patates alımları sürüyor

'in ilçesinde 'nun alımları sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın soğan ve patateste depodaki ürünlerin tarafından alınması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması talimatının ardından önde gelen üretim merkezlerinden 'in ilçesindeki alımlar devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde TMO'nun patates alımları sürüyor
AA

13.04.2021, 16:50

İlçede hasat döneminde yüksek rekolte elde edilmesine rağmen tüketimin azalması nedeniyle depoda kalan ürünler, TMO ekipleri tarafından üreticilerden teslim alınıyor. Bu kapsamda Üçeylül Mahallesi'nde üretici Mehmet Dinlenmez'e ait depodan 20 ton patates alınarak depoları boşaltıldı.

Çalışmaları takip eden TMO İzmir Şube Müdürü Hüseyin Kılboz, AA muhabirine alımların artarak sürdüğünü, patateslerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirttiği adreslere teslim edildiğini söyledi.

Kılboz, şu bilgileri verdi:

"Arkadaşlarımız patatesleri 25'er kiloluk çuvallara koyarak teslim alıyor. Ödemiş'in kalitesi herkes tarafından bilinen lezzetli patateslerini alıyoruz. Belirli bir sınırımız yok, üreticimizin elinde, depolarında ne kadar patates varsa hepsini alacağız."

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa da Başkan Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin rahat bir nefes aldığını, oda olarak üreticilerin taleplerini topladıklarını kaydetti.

Kocaağa, depolardaki patateslerin üreticinin eline kilogram başına 80 kuruş geçecek şekilde teslim alındığını, bu uygulamayla ihtiyaç sahiplerinin de yüzünün güldüğünü söyledi.

Depolarındaki patatesin tamamını satan üretici Mehmet Dinlenmez ise karardan dolayı üreticinin Başkan Erdoğan'a müteşekkir olduğunu ifade etti.

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