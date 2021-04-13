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Haberler İzmir Köprünün ayağına daldı! İzmir'deki korkunç kazada araç bu hale geldi

Köprünün ayağına daldı! 'deki korkunç kazada araç bu hale geldi

'in ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprünün ayağına çarptı. Kazada, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Köprünün ayağına daldı! İzmir'deki korkunç kazada araç bu hale geldi
DHA

13.04.2021, 08:54

Kaza, saat 01.35 sıralarında Caher Dudayev Bulvarı Mavibahçe üst geçidinde meydana geldi. Uğur K. (25) yönetimindeki 35 HM 576 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halinde olduğu sırada, kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücü Uğur K. ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan ve Uğur K., itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uğur K., ambulansla Çiğli Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Uğur K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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