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Haberler İzmir Camdan giren arı sürücüye kaza yaptırdı

Camdan giren sürücüye yaptırdı

Camdan giren arı sürücüye kaza yaptırdı

14.4.2021

ZMİR Tire'de, seyir halindeki otomobilin açık camından içeri giren arı trafik kazasına yol açtı, iki kişi yaralandı. Kaza, Tire- İzmir karayolu, Bekleme mevkiinde meydana geldi. Erçin B. yönetimindeki ticari araç İzmir yönüne doğru seyir halindeyken aracın açık camından içeri giren arı sürücüyü panikletti. Ani refleks sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Erçin B, yol kenarındaki su menfezine devrildi. Hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Erçin B ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Bekir B. hastaneye kaldırıldı.

■ NADİR UYSAL

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