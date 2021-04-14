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Haberler İzmir İtfaiye gelemeyince yangına polis müdahale etti

İtfaiye gelemeyince yangına polis müdahale etti

İtfaiye gelemeyince yangına polis müdahale etti

14.4.2021

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde itfaiye sokağa giremeyince polis kovalarla su taşıyıp yangına müdahale etti. Sümer Mahallesi 212 sokakta bulunan metruk bir evde tinerciler yangın çıkardı. Eski Nazilli olarak bilinen bölgedeki dar sokaklar ve yanlış parklar itfaiye aracının yangına müdahalesini geciktirdi. Polis, itfaiye ekipleri gelene kadar alevlere kovayla su taşıyarak müdahalesini sürdürdü. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Polisin duyarlı davranışı vatandaşın takdirini topladı.

■ ÜMİT ÖZMEN

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