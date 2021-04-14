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'de operasyonu: 3 gözaltı

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
DHA

14.04.2021, 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021, 09:26

İzmir'de, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, DEAŞ terör örgütünün kontrolündeki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak İzmir'de faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüpheliye operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DEAŞ terör örgütünün Türkiye ve İzmir'deki tüm kadrolarının ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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