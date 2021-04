“İzmir’in yoğun bakım doluluğunda sorun yok”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'in üzerinde. Diğer illerimizde yüzde 80'nin altında" şeklindeki açıklaması yankı buldu. İzmir'in 5 ille birlikte diğer kentlere göre yoğun bakım doluluk oranının üst seviyede olması dikkat çekerken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den vatandaşları rahatlatan açıklama geldi. Yeni Asır'a konuşan Köşger, İzmir'de yoğun bakım doluluğunda endişe edecek bir durum olmadığını dile getirdi.

"İzmir'de şu anda hastanelerin tüm yoğun bakımları faaliyette. Bütün ameliyatlar normal seyrinde devam ediyor" diyen Köşger, "Yani yüzde 80 doluluk, korona hastalarının dışındaki hastaların da kullanımıyla birlikte yaşanan bir yoğun bakım doluluğu. Oysa kimi şehirlerde ise bazı ameliyatlar öteleniyor veya buna benzer uygulamalar var. İzmir'de ise, arkadaşlar her türlü tıbbi faaliyetleri devam ettiriyor. O sebeple böyle bir doluluk var. Yani bu sadece Kovid-19 dolayısıyla oluşmuş değil. Zaten yoğun bakım doluluk oranlarında geçtiğimiz Kasım-Aralık aylarında yüzde 82-83'leri gördük. Şu an onun altındayız. En son rakam yüzde 79" dedi.

"AMELİYATLAR ERTELENİR"

Bu nedenle şu an için yoğun bakımlar konusunda ilave bir tedbir almayı düşünmediklerini vurgulayan Vali Köşger, "Yoğun bakımlar şu an yeterli. Tabii bir sıkıntı olursa onu arkadaşlar değerlendirir. Gerekirse diğer bazı kentlerdeki gibi önceliği olmayan ameliyatlar ötelenebilir. Şu an endişelenecek bir durum yok" açıklamasında bulundu.

