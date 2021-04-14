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Haberler İzmir Kaçırdığı taksiyle yayaya çarpan kadın yakalandı

Kaçırdığı taksiyle yayaya çarpan kadın yakalandı

Kaçırdığı taksiyle yayaya çarpan kadın yakalandı

14.4.2021

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde durakta sürücüsü olmayan taksiye binerek kaçıran ve kovalamaca sırasında bir kişiye çarpan kadın, diğer taksi sürücülerinin takibi sonucu yakalandı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki taksi durağı önünde sürücüsünün ihtiyaç molasına gittiği sırada boş olan taksiye binen N.K. adlı kadın, ön koltuğa geçerek aracı çalıştırdı ve uzaklaştı.

Diğer taksi sürücüleri, navigasyondan takip ederek ve diğer taksileri de telsiz anonslarıyla yönlendirerek kadının kullandığı taksiyi takip etti. N.K'nin kullandığı taksi, yaya Y.T'ye çarparak kaçmaya devam etti. Bir süre ara sokaklarda dolaşan N.K'nin kullandığı taksi, Bahriye Üçok Bulvarı'nda diğer taksilerin önünü kesmesiyle durduruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, N.K'yi gözaltına aldı. Yaralı Y.T'nin ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

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