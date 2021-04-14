Kestane ağaçlarındaki kanserle savaş sürüyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes'in önemli gelir kaynaklarından kestane ağaçlarındaki kanser hastalığına karşı üreticiye destek veriyor. Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Tire'de 2 bin 112 kestane üreticisinin yüzünü güldürdü. 'Başka Bir Tarım Mümkün' anlayışıyla kırsala destekler sağlayan belediye, Küçük Menderes Havzası'nda verim kaybına yol açan kestane kanseriyle mücadeleyi sürdürüyor. Hastalıkla mücadelede çiftçileri eğiten büyükşehir, ilçelerde 47 kırsal mahallede 2 bin 112 kestane üreticisine göztaşı, ardıç katranı, koruyucu gözlük ve dezenfektan dağıttı.