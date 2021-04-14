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Haberler İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı

Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Belediye Başkanı , solunum rahatsızlığı nedeniyle ’ne kaldırıldı. Uygur’un yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı
DHA

14.04.2021, 08:57

İzmir'de, solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), hastaneye kaldırıldı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, bugün gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.

YANGINDA DUMANDAN ETKİLENMİŞ, 6 GÜN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Bu arada, 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.

Torbalı Belediye Başkanı Uygur ve ailesi yaşadıkları apartmanda çıkan yangında dumandan etkilendi

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