Tsunami mağdurlarına destek önergesine ret

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan meclisinde, deprem sonrasında Seferihisar'da yaşanan tsunamiden etkilenen vatandaşların 30 Ekim-30 Kasım arasına denk gelen su faturalarının, İZSU tarafından karşılanması ya da bunların ödenmesine destek olunması için verilen önergenin komisyonda oyçokluğuyla reddedilmesi tartışmalara yol açtı. Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Başkan Tunç Soyer'in yönettiği toplantıda AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Burada yaşanan hadiseyi görmezden gelmek doğru değil" dedi.

YARDIMI REDDETTİLER

İzmir'de 30 Ekim'deki depremin ardından, Seferihisar'da yaşanan tsunami sonrasında gerçekleştirilen temizlik çalışmaları nedeniyle 'su faturası' mağduriyeti yaşandı. Bunun giderilmesi adına verilen "30 Ekim-30 Kasım arasına denk gelen su faturalarının İZSU tarafından karşılanması ya da bir yardım kampanyasıyla bölgeye destek olunması" önergesi, komisyon üyelerince oy çokluğuyla uygun bulunmadığı için tartışma çıktı. AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız, "Bu önergeyi verme nedenimiz mağduriyeti bir nebze olsun gidermekti. Önergemizin yeniden komisyona gönderilmesini istiyoruz" derken CHP'li Şerif Sürücü, meclisin böyle bir yetkisinin olmadığını söyledi.

KAÇAK DÖVÜŞTÜLER

Önergenin iyi niyetle verildiğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, "Tsunami sonrasında bölgede esnaf mağdur oldu. Mağduriyet giderildi ama esnaf tsunaminin izlerini silerken yüksek bir faturayla karşılaştı. İZSU için mağdur olanları belirlemek zor değildir. Abone numaralarından aylık kullanım miktarı çıkarılıp aradaki fark ortaya konulabilir. Burada yaşanan hadiseyi görmezden gelip böyle kaçak dövüşerek bir karar verilmesi doğru değil" dedi.

BELEDİYE SAHADAYDI

Soyer ise, "Elimizdeki veriler artan değil azalan su kullanımı olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni belediyemizin yaptığı çalışmalardır. Personelimiz Seferihisar Sığacık bölgesinde afet durumunun hemen ardından pompalar yardımıyla suyu tahliye etmiştir. Bu sayede afet sahasındaki hayatın 36 saatte normale dönesi sağlanmıştır. Ama eğer varsa bir şey tekrar inceleteceğiz" dedi. Ardından yapılan oylamada önerge, AK Partili ve MHP'li üyelerin 'ret' oyu vermesine rağmen, komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi.



'TEKNIK SARTNAMELERE UYULMADIGINI GÖRDÜK'

Oturumda CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç'ın, Büyükşehir'in 2020 Denetim Komisyonu Raporu'nu okunmadan oylatmak istemesi üzerine AK Parti ve MHP'li üyeler tepki gösterdi. AK Partili Fikret Mısırlı, raporun oluşturulması için 45 günlük emek verildiğini ve en azından özet kısmının okunması gerektiğini savunarak, "Medikal ürünlerin alımında uygunsuzluklar bulunduğu, teknik şartnamelere uyulmadığını gördük. ESHOT'ta Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un ortağı olduğu firmadan alışveriş yapıldığını görüyoruz. Yine meclis üyemiz Hüseyin Ünal'ın firmasında 1 milyon 60 bin liralık bir işlemi var. Bunların etik olmadığını düşünüyoruz" dedi.