Bomba değil klima

İZMİR'İN Tire ilçesinde, ev tipi klima motoru 'bomba' gibi patladı. Maddi hasarla atlatılan olayda büyük bir şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ÜÇ yıl önce Mersin'de ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan benzer olay bu kez Tire'de yaşandı. İbn-i Melek Mahallesi, Doğan Caddesi'ndeki dört katlı Güneş apartmanının üçüncü katında oturan aile, havaların ısınmasıyla yeni bir klima alarak yetkili servisin cihazı kurmasını istedi. İNFİLAK ETTİ

KLİMAYI monte eden servis elemanları test amacıyla cihazı bir süre çalıştırdı. Klimada herhangi bir sorun olmadığı kanısına varan servis elemanları evden ayrıldıktan kısa süre sonra klimanın dış ünitesi büyük bir gürültü ile infilak etti. Patlamanın etkisiyle korku ve panik yaşayan apartman sakinleri kendilerini güçlükle sokağa attı.

KLİMANIN infilak eden dış ünitesinden kopan parçalar çevredeki otomobillerin üstüne düştü. Şok yaşayan apartman sakinleri ise, "Önce bomba patladı zannettik. Kimsenin zarar görmemesi tek teselli kaynağımız oldu" dedi. Patlamanın nedeni araştırılırken talihsiz olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



NADİR UYSAL