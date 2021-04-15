Datça’da tsunami tehlikesi yaşanabilir

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu. Sözbilir, "Bu bölgede hem volkanik etkinlik anlamında aktif volkanlar söz konusu hem de ciddi anlamda diri faylar mevcut. Bölgedeki depremler 10 gündür sürüyor. 'Nisyros' adlı volkanın güneyinde sürüyor. 5 ve 4 büyüklüğünde çok sayıda deprem oldu. Deprem fırtınası şeklinde gerçekleşiyor diyebiliriz. Bunların volkanik adanın etrafında yoğunlaşması, volkanik kökene ait olabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

GAZ ÇIKIŞLARI SÜRÜYOR

'Nisyros'un eski yıllarda da ciddi aktivitesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sözbilir, "Adada bir kaldera var. Bu kalderanın içinde de gaz çıkışları devam ediyor. Dolayısıyla diri bir volkan sınıfında değerlendiriliyor. Burası bu volkanizmaya bağlı depremsellik niteliği taşıyorsa, bölgedeki depremler sürerse deniz altında heyelanlar devreye girebilir. Belki de Datça'da güney kesimlerinde tsunami tehlikesine yol açabilir" diye konuştu.



BÖLGEDE 100'DEN FAZLA ARTÇI KAYDEDİLDİ

MUĞLA'NIN Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında önceki gece saat 23.28'de meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin ardından bölgede sabaha kadar büyüklüğü 1.5 ile 3.4 arasında 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından alan taraması yapıldığı, Muğla merkez ve ilçelerinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı bildirildi.

ADEM ÜLKER