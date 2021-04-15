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Haberler İzmir Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı

Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı

'in ilçesinde yaşanan arıza nedeniyle tırmandığı elektrik direğinden dengesini kaybederek düşen şahıs ağır yaralandı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Elektrik direğinden düşen şahıs ağır yaralandı
İHA

15.04.2021, 19:16

Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1241/1 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali B. (47), meydana gelen elektrik arızasını gidermek için sokak üzerindeki elektrik direğine tırmandı.

Bu esnada bir anda dengesini kaybeden Ali B., yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs, vatandaşlar tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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