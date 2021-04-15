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Haberler İzmir İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

'nde 'in ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.

İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
DHA

15.04.2021, 08:28

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.

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