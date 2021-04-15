İzmir’in imarı tekstil mühendisine emanet

İzmir'de geçtiğimiz yıl 115 kişinin hayatına mal olan 6.6'lık sarsıntı, çok sayıda insana deprem gerçeğini hatırlattı. Ancak bu olay bile Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'e ders olmadı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı'na geçtiğimiz yıl bir makine mühendisini getiren Soyer, şimdi de tekstil mühendisini komisyon başkanlığına getirtti.

BAŞKAN SOYER'İN İSTEĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde pazartesi günü toplanan meclis, komisyon seçimlerini yaptı. Seçim yapılan komisyonların içinde en önemlisi de "emlak rantının en yüksek olduğu illerden biri olan İzmir'de" imar planlarına yön verecek olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ydu. İzmir'in 31 Ekim 2020'de yaşadığı deprem sonrası bu komisyonun görevi daha da önem kazanmıştı. Komisyona Soyer'in isteğiyle CHP'den Ali Bor, İbrahim Ulaş Polat, İlhan Dal, Murat Aydın ve İrfan Önal aday gösterildi ve seçildi. İyi Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç ile AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ve AK Partili Hüsnü Boztepe de geçen yıl olduğu gibi yine komisyonda yer aldı. Soyer geçtiğimiz yıl komisyon başkanlığını makine mühendisi olan CHP'li meclis üyesi olan makine mühendisi Erhan Uzunoğlu'na emanet etmişti. Ancak, Uzunoğlu'na bu dönem komisyonda yer vermedi. Onun yerine ise, Bergama'dan şehir plancısı Ali Bor komisyona seçildi.

ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRMEDİ

Ancak depreme rağmen Soyer anlayışını değiştirmedi ve geçtiğimiz yıl bir makine mühendisine emanet ettiği komisyonun başkanlığına tekstil mühendisi İrfan Önal'ı getirtti. İlçe belediyelerinin aldığı tüm imar düzenlemesi kararlarını değerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda bu alanla ilgili olarak sadece 2 mimar, 1 inşaat mühendisi ve 1 şehir plancısı yer aldı. Mimarlar AK Parti'den Ayşegül Duran Türker ve CHP'den İlhan Dal, inşaat mühendisi ise İYİ Parti'den Kemal Sevinç oldu. Ayrıca bu dönem komisyona yeni giren tek üye olan Ali Bor da şehir plancısı ve müteahhit. Komisyonda CHP'den hukukçu Murat Aydın da yer alıyor. CHP'den yine İbrahim Ulaş Polat ve AK Parti'den Özgür Hızal ise diğer avukat üyeler. AK Partili Hüsnü Boztepe ise uzun yıllar müteahhitlik yapan bir isim.

RAHATSIZLIK YARATTI

Tekstil Mühendisi olan İrfan Önal'ın komisyon başkanlığına getirilmesi CHP'de bile rahatsızlık yarattı. Kulislerde Önal'ın İzmir'i çok iyi bilmediği ve bu önemli makama nasıl getirildiği yönünde değerlendirmeler konuşulmaya başlandı.



TARIM DAİRE BAŞKANI SOSYOLOG OLMUŞTU

Belediyenin yüz milyonlarca liralık vapur filosunu işleten İZDENİZ'e bir ara kendi makam şoförü Hüseyin Sezer'i Yönetim Kurulu Üyesi olarak atayan CHP'li Başkan Tunç Soyer, geçtiğimiz aylarda da Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na Açık Öğretim Fakültesi mezunu sosyolog Şevket Meriç'i atamıştı. Bu atama liyakat tartışmasına neden olmuştu. Soyer'in daha önce Özel Kalem Müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağladığı Meriç'in Tarım Daire Başkanlığı'na getirilmesine tepki gösteren dönemin CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu, "Belediyede ziraat mühendisi yokmuş gibi Neptün Soyer'in filecisi tarımın başına getirildi. İzmir salak değil" çıkışında bulunmuştu. Uslu, daha sonra İl Disiplin Kurulu'na gönderilmişti.

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