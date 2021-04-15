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Kediye kursun sıktılar

Kediye kursun sıktılar

15.4.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde yaralı bulunan kedinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Röntgeni çekilen kedinin omurgasına isabet eden kurşun nedeniyle felç olma durumu ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

BODRUM Torba'da yaşayan hayvansever Şule Teker, yol kenarında sürünen ve can çekişen bir kedi gördü. Teker, kediyi alarak özel bir veteriner kliniğine götürdü. Çekilen röntgende kedinin omurgasında kurşun olduğu ve ağır yaralandığı ortaya çıktı. Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik, "Kurşun omurilikte saplı kalmış ve kedimiz felç durumunda. Ameliyat için İstanbul'a gidecek. Onu acilen Bodrum'dan İstanbul'a götürebilecek bir insan arıyoruz. Ayrıca kedi bunu yapan caninin bulunmasını istiyoruz" dedi.

TUBA AYHAN

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