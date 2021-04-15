Zayıflama hapı öldürdü

İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'nde yaşayan Emel Çurku (27), bir eczaneden satın aldığı zayıflama haplarını içtikten sonra yaşamını yitirdi.



ŞİKAYET EDİYORDU

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden genç kızın şüpheli ölümü ile ilgili araştırma yapıldığı ve otopsi sonucunun beklendiği öğrenildi. Fazla kilolarından şikayet eden 27 yaşındaki Emel Çurku, bir eczaneden satın aldığı zayıflama haplarından kullanmaya başladı. Aldığı kilolardan bir an önce kurtulmak isteyen genç kız, kullandığı hapların dozunu artırdı. Hapları kullanmaya başladıktan sonra yakınlarına kalbinin ağrıdığını söyleyen Çurku, şikayetleri artınca hastaneye başvurdu. Hastanede 20 gündür tedavi gören genç kız geçtiğimiz günlerde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.



ANİDEN FENALAŞTI

Genç kızın, kullandığı ilaçların kalbini zorladığı ve buna bağlı kalp krizi sonucu öldüğü ileri sürülürken, Çurku'nun ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.





ÖKTEM: ASLA KULLANMAYIN

DİYETİSYEN Mehlika Öktem, zayıflama ilaçlarının tehlikelerine dikkat çekti. Hızlıca zayıflamak uğruna sağlığınızdan olmayın. Kilo vermek uzun soluklu bir iş ve bunu yaparken sağlığınızı korumak en önemli şey olmalı. Bu yüzden size kısa zamanda yüksek kilo kaybı vaad eden şok diyetlerden, zayıflama ilaçlarından uzak durmakta fayda var. Uzun dönem bu tarz ilaçların kullanımı kalp krizi başta olmak üzere ölüme kadar gidebilecek ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. En etkili yolun sağlıklı beslenmek olduğu ve bunu yaparken bireyin sağlık öyküsü, yaşı, vücut yağ oranı, kan değerleri gibi pek çok faktörün dikkate alınması gerektiği unutulmamalı. Mutlaka bir beslenme uzmanından yardım almak sizi en doğru ve en sağlıklı şekilde zayıflatır ve sağlıklı beslenmeyi hayatınıza oturtur" dedi.

Fatih ŞENDİL