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Haberler İzmir Ege Denizi açıklarında 3,9’luk deprem

açıklarında 3,9’luk

Ege Denizi açıklarında 3,9’luk deprem

16.4.2021

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün sabaha karşı gerçekleşen depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
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