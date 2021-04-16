AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün sabaha karşı gerçekleşen depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Ege Denizi açıklarında 3,9’luk deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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