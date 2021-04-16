İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor sıcaklık düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
16 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BOLU °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu
IĞDIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor sıcaklık düşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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