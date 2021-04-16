İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Örgüte finansman ve eleman temin eden 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne finans ve eleman desteği sağlamaya yönelik faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçede belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu Y.E. ve A.T. yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.