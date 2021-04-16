İzmir'de toplu ulaşım araçlarına 'dinamik denetleme'

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 'kısmi kapanma' doğrultusunda "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" uygulamaları, vaka sayılarının artış gösterdiği İzmir'de de sürüyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, kentin en işlek caddelerinden olan Yeşildere Caddesi'nde toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi uygulandı. Durdurulan araçlarda maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı gibi korona virüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı denetlenirken, polis ekipleri, araçlardaki yolcu ve şoförlere korona virüs tedbirleri hakkında da bilgi verdi.





Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada fazla yolcu taşıyan minibüslere cezai işlem uygulanırken, minibüs şoförleri kurallara uymaya çalıştıklarını, gerçekleşen denetimlerin sıklıkla uygulanması gerektiğini belirtti.







ŞOFÖRLER VE VATANDAŞLAR DENETİMLERDEN MEMNUN

Korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerden memnun olduklarını belirten minibüs şoförleri ve yolcular da önlemlere uyulması gerektiğini belirtti. Minibüs şoförü Savaş Arslankoç, "Vakalar düşsün istiyoruz bu yüzden de kurallara uyuyoruz. Yolcularımızdan maskesiz binenlere biz maske veriyoruz zaten. Vatandaşlarımız maske taksınlar, sosyal mesafeyi korusunlar şu hastalık geçene kadar. Ondan sonra da düzene gireriz inşallah" diye konuştu.





Bir başka minibüs şoförü Savaş Toksoy ise, "Kurallara uyulması lazım, gerekenin yapılması lazım. Yoksa bu korona virüsün önüne geçilmez. Ne yazık ki sayılar da oldukça yükseldi. Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım" açıklamasında bulundu. Minibüsle evine giden Kerem Kahraman adlı yolcu ise "Vatandaşlarımız maske takmaya devam etsinler dezenfektan kullansınlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar devletimizin dediklerini uyusunlar" dedi.