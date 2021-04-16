Müzisyenlerin ezgileri sokağa taştı! Çareyi böyle buldular

Dünyayı etkisi altında alan korona virüsü pandemisi nedeniyle eğlence mekanları kapandı. Hal böyle olunca ekmeklerini müzik yaparak kazanan vatandaşlar, yeni çözüm yolları aramaya koyuldu. İzmir Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği üyeleri, kendi tabirleri ile "çorbalarını kaynatmak" için parklarda müzik yapıyor. Seçtikleri bir parka iskemlelerini kurup müziklerini icra etmeye başlayan müzisyenler, kısa süre içerisinde çevredeki vatandaşların ilgisi ile karşılaşıyor. Bazı vatandaşlar müzisyenlere eşlik ediyor, bazıları maddi desteklerini sunuyor, bazıları da kendini tutamayıp dans ediyor.





"BAKANLIĞIN DESTEĞİ PANDEMİ BİTENE KADAR DEVAM ETMELİ"

Pandemi sürecinde parklarda müzik yaptıklarını söyleyen İzmir Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği Başkan Yardımcısı Serdar Özbaylar, "Pandemiden önce mekanlarda müzik yaparak hayatımızı idame ettiriyorduk. Pandemiden dolayı mekanlara çıkamadığımız için paklarda müzik yapıyoruz. Burada güzel bir ortam oluştu. Vatandaşlarla birlikte dışarıda müzik yapmak da bize keyif veriyor. Onlarla aile gibi olduk. Biz müzik yapıyoruz, onlar bize destek oluyor. Bu süreçte dernek üyelerimizle birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kültür Bakanımızın müzisyenlere sağladığı yardımın yanında parklarda müzik yaparak çorbamızı kaynatıyoruz. Ben 40 yaşındayım ve müzik dışında yapabileceğim başka bir mesleğim yok. Kültür Bakanlığımızın verdiği desteğin pandemi bitene kadar devam etmesini talep ediyoruz" dedi.





"DESTEK OLUYORUZ"

Müzisyenleri dinleyen vatandaşlardan Nazan Alp, "Çok güzel müzik yapıyorlar. Burada çalıp ekmek paralarını kazanmak mecburiyetindeler. Bu pandemi onları kötü vurdu. Biz de onlara destek oluyoruz. Ben amatör korolara katıldığım için onlara eşlik ediyorum. İnşallah bu kötü günler de geçecek ve güzel günler gelecek" derken, Sabri Özalar da "Pandemi nedeniyle bir yıldır içeride faaliyet yapılamıyor. Buraya zevkle gelip müzik dinliyoruz. Burada 2 saatlik vakit geçirip bütün haftamızı iyi geçirmiş oluyoruz" diye konuştu.