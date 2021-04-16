Önce TIR’a çarptı sonra dükkana daldı

İZMİR'İN Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde, yol üzerinde hızla gittiği iddia edilen 35 HA 1323 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, aynı istikamette seyreden bir TIR'a çarptı. Yön değiştiren araç, yol üzerinde bulunan bir berber dükkanına daldı. Kazanın ardından iş yeri adeta savaş alanına dönerken, içeride bulunanlar neye uğradığını şaşırdı. Kırılan camlar sebebiyle içeride bulunan müşteri başından hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü de hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında dükkanın önünden geçen bir kadın ise yol kenarında bulunan ağaç sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu.

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