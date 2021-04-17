Alankıyı Yaylası çöplüğe dönüştü

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çeken Alankıyı Yaylası'nda son günlerde yaşanan çevre kirliliği vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle yerli turistlerin ilgisini çeken yayladaki yeşil alanlara kaçak olarak moloz ve çöplerin atıldığını belirten bölge halkı "Biri bu çevre düşmanlarına artık dur desin" dedi.

YAYLA İSTİLAYA UĞRADI

BAYINDIR'IN kırsal mahallesi Alankıyı'da bulunan yayla son günlerde çevre düşmanlarının istilasına uğradı. Bölgedeki yeşil arazilere kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından inşaatlardan çıkan moloz, eskimiş koltuk ve battaniye gibi çöpler atılmaya başlandı. Geçimlerini çiftçilikle sağlayan çevre sakinleri yaylayı ve bu alanlardaki verimli toprakları kirleterek çevreyi katledenlerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi. Manzaranın Bayındır'a hiç yakışmadığını ifade eden vatandaşlar, "Yeşil alanlarımıza atılan moloz ve çerçöp yüzünden resmen doğamız katlediliyor. İnşallah en kısa zamanda çevre düşmanları yakalanıp, haklarında gerekli cezai işlemler yapılır" diye konuştu.