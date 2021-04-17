Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı koronavirüse yenik düştü

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Avdan'ın (63), durumunun ağırlaşmasının ardından kaldırıldığı yoğun bakım servisinde hayatını kaybettiği bildirildi. Serbest muhasebeci olan Avdan, 31 Mart 2019 seçimlerinde CHP'den Çiğli Belediye Meclis Üyesi seçilmiş, grup başkanvekilliği ve encümen başkanlığının ardından başkan yardımcısı olarak görev almıştı.



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiğli'mizin ve partimizin emektar isimlerinden Başkan Yardımcımız ve Meclis Üyemiz kıymetli ağabeyim Mustafa Avdan'ı, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm Çiğli halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.



İzmir'in Çiğli ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.