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Haberler İzmir Ege'de korkutan deprem!

'de korkutan !

Gelen bir son dakika haberine göre; açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Ege'de korkutan deprem!

17.04.2021, 09:52

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika verilerine göre; Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 09.08'de meydana gelen depremin derinliği 11 kilometre olarak kaydedildi.

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