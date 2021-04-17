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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi sokaktaki canları unuttu

sokaktaki canları unuttu

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokaktaki canları unuttu

17.4.2021

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen yıl bu zamanlar korona virüs salgınında insanların evlerine çekilmesi nedeni ile sokaktaki hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığına dikkat çekmişti. Konak sahilinde belediyenin kurduğu mama kaplarının içler acısı hali, Başkan Soyer'in sözlerinin lafta kaldığını gösterdi.

KAPLAR NEDEN BAKIMSIZ?
BAŞKAN Soyer, sokak hayvanları için ek önlemler alındığını, gıda ihtiyaçlarının karşılanması için kuru mama ve yem dağıtıklarını belirtirken, sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden uygulanmaya başladığı bugünlerde hayvanların mama kaplarının kaderine terk edilmiş olduğu göze çarptı. Büyükşehir Belediyesi'nin Konak sahiline koyduğu mama kaplarının içerisine sigara izmariti ve çeşitli çöplerin atıldığını, hatta kapların pislik içinde olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Hani Tunç Soyer sadece insanların değil, İzmir'deki bütün canlıların başkanıydı? Neden bu hayvanların kapları bakımsız? Bir dönem düzenli beslenen sokak hayvanları şimdi neden unutuldu" diye konuştu.

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