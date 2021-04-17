İzmir'de dağlık alanda yangın

Bademli Mahallesi Kervan Yaylası yolu Aşağı Harlık bölgesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Yangın bölgesine, Ödemiş Orman İşletme Şefliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki kestane ağaçlarının zarar gördüğü yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bademli Mahallesi Muhtarı Ahmet Baş, AA muhabirine, vatandaşların, yangın söndürme çalışmalarında ekiplere destek verdiğini söyledi.

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