İzmir’de yakalanan örgüt üyesi 27 kişi tutuklandı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde 13 Nisan tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 75 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 17'si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli ile sağlık sorunları bulunan 2 şüphelinin de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi

8 FİRARİ ARANIYOR

ŞÜPHELİLERDEN 2'sinin de hakkındaki gözaltı kararında değişen delil durumu nedeniyle iptal olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 27'si tutuklanırken, 15 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen 2 zanlının daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenilirken, firari 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.