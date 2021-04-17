‘Liyakat’ dedi ihraç edildi

YÜCEL'DEN ŞAŞIRTAN ADIM

Uslu, Yüksek Disiplin Kurulu'na itirazda bulunurken, bu süreçte şaşırtan bir gelişme de oldu. Deniz Yücel başkanlığındaki CHP İl Yönetimi, İl Tarım Komisyonu Başkanı olarak ilgili İl Başkan Yardımcısı'nın da katılımıyla partide ve ilçelerde onlarca toplantı yapan Uslu'nun yalan beyanda bulunup kendisini İl Tarım Komisyonu Başkanı olarak tanıttığı iddiasında bulundu. Disiplin Kurulu toplantısına savunma yapmaya gidemediğini belirten Uslu, bu gelişmeyi öğrenince şok yaşadı. Uslu, bizzat Yücel'in görevlendirmesi dahilinde İl Tarım Komisyonu olarak çalıştıklarını ve raporları da Yücel'e ilettiklerini söyledi.





Şevket Meriç Neptün Soyer







Hatice Zeybek Uslu

"40 ÜYEYE DE SORABİLİRLER"

Gösterdiği tepkide haklı olduğunu ifade eden Uslu, "İl Tarım Komisyonu'nu oluşturdum. Sektöründe temsiliyeti olan yaklaşık 40 kadar kişi ile grubu topladım. Bu grubun oy birliği ile CHP Tarım Komisyonu Başkanı seçildim. Grubumuzda üniversiteden emekli olmuş Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Prof.Dr.Tayfun Özkaya, Prof. Dr. Nazimi Açıkgöz, pazaryerlerinde/ hallerde müfredata çok hakim olan ziraat mühendisi Okay Serçinoğlu gibi uzman yaklaşık 40 kişilik bir grupla yola çıktık. İnanmayan bu 40 üyeyi arayıp tek tek sorabilir" diye konuştu.

"LAKABI 'FİLECİ'YE ÇIKMIŞ"

Daha önce Yeni Asır'a konuşan Hatice Zeybek Uslu, Şevket Meriç'in Seferihisar'da Neptün Soyer'in hizmetinde çalıştığını iddia etmişti. Uslu, "Lakabı da 'fileciye' çıkmıştı. İzmir salak değil. Biz de salak değiliz" ifadelerini kullanmıştı.



Okay Serçinoğlu



'HUKUKÇU İL BAŞKANI YALAN SÖYLÜYOR'

CHP İl Tarım Komisyonu Üyesi ziraat mühendisi Okay Serçinoğlu, Hatice Zeybek Uslu'nun CHP'den ihraç edilmesinin ardından sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Serçinoğlu, "Komisyon raporumuz İl Başkanı Yücel'e sunulmuştur. Hal böyle iken İl Başkanı'nın hukukçu kimliğine hiç yakışmayacak şekilde yalan beyan ile Hatice Zeybek Uslu'nun komisyon başkanı olmadığını ileri sürmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. CHP İl Yönetimi tüm ipleri Belediye Başkanı'na teslim etmiştir. Büyükşehir Tarım Hizmetleri Daire Başkanlığı, rant odaklı projelerin odağı haline getirilmiştir" dedi.

ERHAN GÜLENÇ