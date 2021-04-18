7 milyon fidan dikildi ama yeşil alan düştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu'na göre İzmir'de 7 milyonun üzerinde fidan ve yeşil alanlar oluşturulduğu söylenmesine rağmen aktif yeşil alan 8.6 metrekareden 8 metrekareye düştü.

AKTİF-PASİF AYRIMI VAR

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Geçen yıl kişi başına düşen yeşil alan 8.6 metrekare imiş. Bu yıl bu miktar 8 metrekareye düşmüş. Ben bu matematiği hiç çözemedim. 350 milyon para harcayıp nasıl yapıldı anlayamadım. Yeşil alan düşmüş. Siz yeşil diye İzmirlilerin karşısına yol kenarları, refüjlerdeki çiçek çalışmalarıyla ortaya çıkıyorsunuz. Maket fotoğrafı koyduğunuz bir faaliyet raporundan bahsediyoruz arkadaşlar. Yüzde 43'ün içine bakım onarımı da koyarsanız İzmirlilere haksızlık etmiş olursunuz" dedi. Meclisin sonunda Hızal'ın yeşil alanın düşmesiyle ilgili sözlerine cevap veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Geçen yıl yapılan yeşil alanlar ile ilgili oranlarda bir karışıklık var denildi. Aktif ve pasif yeşil alan ayrımı var. Mezarlıklar, yol kenarları pasif yeşil alanlar. Aktif ise vatandaşlara açılmış alanlar ve belediyeler tarafından yapılmış alanlar" dedi.

■ MERT ALPDÜNDAR