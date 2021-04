Haberler İzmir Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu

Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aralık ayından bu yana haber alınamayan N.D. (16), 129 gün sonra erkek arkadaşı olduğu öne sürülen E.Ç.'nin evinde bulundu. Kendi evine gitmek istemediği belirtilen N.D., yurda yerleştirildi.