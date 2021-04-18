  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu

, erkek arkadaşının evinde bulundu

'in ilçesinde, aralık ayından bu yana haber alınamayan N.D. (16), 129 gün sonra erkek arkadaşı olduğu öne sürülen E.Ç.'nin evinde bulundu. Kendi evine gitmek istemediği belirtilen N.D., yurda yerleştirildi.

Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu
DHA

18.04.2021, 17:53

Çiğli'de ablası ile yaşayan lise öğrencisi N.D., 11 Aralık gecesi, herkes uyuduğu sırada evden çıktı. Bir süre N.D.'ye ulaşamayan ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, N.D.'nin bulunması için çalışma başlatırken, anne Nuray Ö. de kızını sokak sokak aradı.



Birçok şüphelinin ifadesine başvuran İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. N.D.'nin son olarak Menemen'de görüldüğünü belirleyen polis, yaptığı takibin ardından genç kızın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen E.Ç.'nin (25) evinde olduğunu tespit etti. Polisin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda N.D. bulundu, E.Ç. gözaltına alındı.



Evine gitmek istemediği belirtilen N.D., yurda yerleştirildi. N.D.'nin polisteki ifadesinde, E.Ç.'den hamile olduğunu söylediği öğrenildi. E.Ç. polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aylardır haber alınamayan genç kız, erkek arkadaşının evinde bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.