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Haberler İzmir Boşaltılan büyükşehir binası tartışma yarattı

Boşaltılan büyükşehir binası tartışma yarattı

Boşaltılan büyükşehir binası tartışma yarattı

18.4.2021

İzmir depreminin ardından hasar gördüğü için boşaltılan Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki ana hizmet binası ile ilgili CHP'de fikir ayrılığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Artık o bina miadını doldurdu. Güçlendirme çalışması için 50 milyon üzerinde bir bedel çıkıyor. Zaten çok kullanışsız bir bina. Güçlendirmeyi yaptığınız zaman iyice kullanışsız hale gelecek. Psikolojik olarak arkadaşlarımızın ciddi tedirginlikleri var. Deprem anında çekilen videolar var, mermerler dökülüyor falan. Bu binanın artık miadını doldurduğunu düşünüyorum" demişti. CHP'Lİ Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'dan ise, tam tersi bir çıkış ve öneri geldi. Kendisi de mimar olan Batur, "Bence kentin simge binalarından biri. Büyükşehir Belediye binası yıkıldığında yanındaki binalar da yıkılırsa, bir anlam taşıyor. Yoksa sadece Büyükşehir Belediye binasının yıkılması ile meydan kazanılması çok mümkün değil" dedi.

'TEKNOLOJİ GELİŞTİ'
BATUR, "Güçlendirme konusunda da teknoloji gelişti ve çok iyi yapacak şirketler var. Kazık sitemi ile yapılmış ilk binalardan bir tanesi, güçlendirme ile kente kazandırılabilir. Diğer alanlar yıkılırsa yıkılmasında mahsur yok. Diğer binalara dokunulmayacağına göre, büyükşehir belediyesinin simge yeri ve kente bir katkı koyan bir bina" dedi.

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