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Haberler İzmir İndirimli toplu taşıma saatlerine Ramazan ayarı

İndirimli toplu taşıma saatlerine Ramazan ayarı

İndirimli toplu taşıma saatlerine Ramazan ayarı

18.4.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada uygulamış olduğu 19.00-20.00 arasını kapsayan 1 saatlik indirimli biniş ücreti uygulamasını, yeni yasaklara göre yeniden düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin toplu ulaşımda indirimden yararlanabilmesi için toplu ulaşım indirimli saatlerinde güncelleme yapıldığını açıkladı. Soyer, "Ramazan ayı boyunca indirimli biniş uygulama saatlerimizi sabah 06.00-07.00 akşam 18.00-19.00 arası olarak güncelledik" dedi.

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