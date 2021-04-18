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'de üvey baba cinayeti! Pompalıyla öldürdü

’da bir kişi, annesinin eski eşini pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü. 3 ay önce uyuşturucu suçundan cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de üvey baba cinayeti! Pompalıyla öldürdü
İHA

18.04.2021, 17:39

Olay, öğlen saatlerinde İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Armutlu mevkii Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki M.A. isimli şahıs, annesinin 10 yıl önce evlenip sonra boşandığı eski eşi 55 yaşındaki Mahmut Karşıcı'yı annesinin evinin önünde gördü. Bu sırada aracında olan M.A., aracından inerek Karşıcı'ya pompalı tüfekle 4 el ateş etti.

Çevredekilerin olayı görmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karşıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karşıcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 3 ay önce uyuşturucu suçundan cezaevinden çıktığı öğrenilen M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan M.A.'nın, Karşıcı'nın annesi hakkında olumsuz konuşması sebebiyle cinayeti işlediği iddia edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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