Menderes’te yapılmak istenen çöp tesisine karşı 23 muhtardan ortak bildiri:

İ zmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'e bağlı Gölova-Çakaltepe mevkiinde yapmayı planladığı katı atık bertaraf tesisiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Büyükşehir'in imar planlarını meclisten geçirdiği projeyle ilgili CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın "net bir karar verememesi" tepkilerin artmasına neden oldu



'SİYASİ İKBAL' VURGUSU

Kendi ilçe belediye meclis toplantısında "ÇED süreci olumlu çıkarsa tesisi istiyorum" diyen Başkan Kayalar'a birçok kesim tepki göstermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında yine gündeme gelen projeyle ilgili Başkan Tunç Soyer, Menderes'te ikna toplantısı yapmış, tesisle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Menderes'e bağlı 23 mahallenin muhtarı, ortak hazırladıkları bildiriyle tesisin ilçeye yapılmasına karşı olduklarını söyledi. Bildiride, "Bu projeyi ilçemizde istemiyoruz. Belediye başkanları ya halkın yanında duracaklar ya da rantın" ifadelerine yer verildi. İlçe Belediye Başkanı Kayalar'ın tavrını netleştirmesini isteyen muhtarlar, "siyasi ikbal" vurgusu yaptı.



KAYALAR GELMEDİ

Öte yandan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar katı atık bertaraf tesisinin planlarının kabul edildiği ve meclisten oy çokluğuyla geçen kararın görüşmelerine gelmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına katılmayan Kayalar daha önce de aynı şekilde davranmıştı.